Stopy procentowe. RPP pozostawia stawki bez zmian

Utrzymanie dotychczasowych stawek stóp procentowych oznacza, że oszczędzający na lokatach nie mogą liczyć na większe odsetki. Za to raty kredytów w bankach komercyjnych powinny pozostać niskie.

Według najnowszych statystyk NBP, na depozytach bieżących w bankach można zarobić średnio zaledwie 0,46 proc. Ogółem depozyty, w tym lokaty, są oprocentowane przeciętnie na 1,46 proc. Pożyczenie pieniędzy w kredycie konsumpcyjnym to roczny koszt rzędu 7,87 proc. Przy kredycie mieszkaniowym jest to 3,72 proc.

Wskazuje, że początek cyklu obniżek miał miejsce w listopadzie 2012 roku. Przed cięciami podstawowa stopa wynosiła 4,75 proc. Po łącznie aż 10 obniżkach w marcu 2015 roku zmalała ona do historycznie niskiego poziomu - 1,5 proc. Od tego czasu nic się nie zmieniło.

Ekspert wylicza, że w wyniku prowadzenia łagodnej polityki pieniężnej przeciętny posiadacz kredytu mieszkaniowego zaoszczędził przez ostatnie 84 miesiące ponad 25 tysięcy złotych. W porównaniu do 2012 roku rata typowego kredytu spadła z 1402 do 1065 zł.

Co o stabilnej polityce pieniężnej RPP sądzą ekonomiści? Podkreślają, że od dawna wyniki posiedzeń nie wzbudzają wielu emocji, bo wszystko jest przewidywalne.

"Mimo festiwalu wniosków ws. zmian stóp (w lipcu wniosek o podwyżkę, a we wrześniu i październiku wnioski o obniżkę), zdecydowana większość członków rady jest za stabilizacją parametrów polityki pieniężnej. Trwamy przy naszej już dość starej prognozie z pierwszej połowie 2018 roku, że stopy procentowe NBP nie zostaną zmienione nie tylko dziś, ale co najmniej do końca 2020" - wskazują ekonomiści PKO BP.