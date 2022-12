Szpitale zadłużają się w parabankach. "To bardzo niepokojące"

I to właśnie skłania niektórych dyrektorów szpitali do sięgania po radykalne rozwiązania. - W znacznej części szpitali nie ma już pieniędzy na wynagrodzenia lub na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne dla zatrudnionych pracowników. Brakuje również pieniędzy dla kontrahentów za dostawy i usługi świadczone na rzecz szpitali powiatowych - wylicza Jan Harhaj, starosta lidzbarski, cytowany przez gazetę.

"Sytuacja bez wyjścia". Szpitale zadłużają się w parabankach

"DGP" pisze, że to konsekwencja narastającego problemu finansowania bieżącej działalności kredytami bankowymi. Niektóre placówki miały do niedawna komfort korzystania z kredytów i pożyczek udzielanych przez samorządy, a nie instytucje rynku finansowego. Ale dziś w kasie samorządów brakuje pieniędzy, by dopłacać do szpitali.