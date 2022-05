Wakacje kredytowe tylko dla wybranych? Tego chcą banki

Wakacje kredytowe. Bogaci zyskają kosztem biednych?

"Otwarta formuła przystąpienia do wakacji kredytowych (...) stanowi zagrożenie dla stabilności sektora bankowego , która będzie także osłabiać działania polityki monetarnej NBP i decyzji Rady Polityki Pieniężnej" - ostrzega Związek Banków Polskich w stanowisku przesłanym do Sejmu, z którym zapoznał się money.pl.

Innymi słowy: zdaniem branży, błędne jest umożliwienie skorzystania z wakacji kredytowych przez niemal każdego kredytobiorcę złotowego. A to dlatego, że skorzystają także ci, którzy doskonale sobie finansowo radzą. Za to zaś - jak sugeruje sektor bankowy - ostatecznie zapłacą klienci.

Związek Banków Polskich wylicza, że jeśli z wakacji kredytowych skorzysta jedynie 40 proc. uprawnionych, to utrata poziomu przychodów odsetkowych może wynosić pomiędzy 4,5 mld zł do 6,4 mld zł.

ZBP postuluje ograniczenie beneficjentów wakacji kredytowych

Związek Banków Polskich apeluje w związku z tym, by ograniczyć dostęp do wakacji kredytowych tylko do osób faktycznie potrzebujących wsparcia. I tak przedstawiciele sektora bankowego proponują, by z wakacji mógł skorzystać kredytobiorca, który łącznie spełnia trzy warunki: