Wakacje kredytowe w banku. Już ponad 850 tys. wniosków

- Do 19 maja mieliśmy przyjętych ponad 855 tys. wniosków z czego 86 proc. pozytywnie rozpatrzonych. Mieliśmy także 109 tys. wniosków przedsiębiorców, z tego też ponad 86 proc. jest pozytywnie rozpatrzonych. Część wniosków jest nadal rozpatrywana - poinformował Pietraszkiewicz, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Choć wniosków składanych przez przedsiębiorców jest znacznie mniej, to i tak opiewają one na gigantyczną kwotę ponad 18 mld zł. To dawałoby średnio po 160 tys. zł na jednego przedsiębiorcę.