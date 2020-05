Weekendowe przerwy w 6 bankach. Zobacz czy powinieneś mieć zapas gotówki

Klienci Alior Banku muszą się przygotować już na piątkową przerwę między 19:00 a 22:00. Tu jednak ograniczony będzie system inwestycyjny. Jednak już od północy, aż do 7 w sobotę, nie będzie działać cała bankowość internetowa.

Także Getin Bank w nocy z soboty na niedzielę zapowiedział przerwę konserwacyjną. Dokładnie od 23:50 do 7 w niedzielę niedostępna będzie bankowość internetowa i mobilna.

Kłopoty z dostępem do swoich pieniędzy mogą też mieć klienci Credit Agricole. Od północy w piątek do 7 rano w sobotę. Niedostępne będą wtedy płatności internetowe: przelewy online, Blik, usługi bankowości internetowej i mobilnej.

Również klienci banku Millennium nie będą mieli pełnego dostępu do swoich środków. Dojdzie do tego jednak w nocy z soboty na niedzielę. Jak informuje ta instytucja finansowa, pojawić się wtedy mogą chwilowe utrudnienia w dostępie do Millenetu, aplikacji mobilnej i płatności Blikiem.