Wyrok TSUE zachęci do walki. Rzecznik Finansowy nie ma złudzeń

- Spodziewam się zwiększonego napływu wniosków o istotny pogląd. Dziś to najbardziej skuteczny sposób wspierania posiadaczy kredytów walutowych. Od początku działalności otrzymaliśmy już 1467 takich wniosków - mówi "Rz" Aleksandra Wiktorow.

Jej zdaniem czwartkowy wyrok zadziała przede wszystkim na tych, którzy do tej pory nie robili nic ze swoimi umowami kredytowymi.

- Im więcej osób zacznie składać reklamacje do banków, tym większe prawdopodobieństwo, że banki zmienią swoje podejście do tego typy sporów - twierdzi Wiktorow na łamach "Rzeczpospolitej".

I dodaje, że choć do tej pory mało który klient decydował się na drogę sądową, to właśnie tacy kredytobiorcy niejako "załatwili" pozostałym bardzo poważny argument w walce z bankami.

Przypomnijmy, że w czwartek Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok dotyczący kredytów frankowych. Może on mieć spore znaczenie w kontekście przyszłej linii orzeczniczej polskich sądów. Co to oznacza? Wyjaśnialiśmy już w naszych serwisach.