Zadłużenie Polaków wyższe niż roczny koszt 800 plus. Rekordzista zalega na ponad 92 mln zł

Raport BIG InfoMonitor, oparty na danych z Rejestru Dłużników i bazy BIK, pokazuje, że zadłużenie Polaków w grudniu 2024 r. wyniosło 84,7 mld zł. To więcej niż roczny koszt programu 800+, który wynosi 70 mld zł. Zadłużenie wzrosło o 1,2 mld zł w ciągu roku , mimo że liczba dłużników zmniejszyła się o 129 tys. osób.

Młodsze grupy wiekowe, zwłaszcza osoby w wieku 20-30 lat, mają mniejsze problemy z zadłużeniem. W grupie 18-24 lata jest niecałe 120 tys. dłużników, a ich zaległości są znacznie niższe niż w starszych grupach. Średnie zadłużenie w tej grupie spadło do 7,2 tys. zł .

Regionalne różnice w zadłużeniu

Prezes BIG InfoMonitor, Paweł Szarkowski, zauważa, że średnie zadłużenie na osobę wzrosło do 33,4 tys. zł. To kwota trudna do spłacenia dla przeciętnego Polaka, który potrzebowałby sześciu miesięcznych pensji, aby ją uregulować.