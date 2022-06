Zakupy na kreskę przeżywają renesans. Banki zaoferują je Kowalskim

Płatności odroczone (z angielskiego buy now, pay later, w skrócie BNPL) to klasyczny kredyt konsumencki, tyle że po liftingu technologicznym. Udzielany w czasie rzeczywistym przez banki lub firmy pożyczkowe pozwala nam finansować bieżące wydatki - głównie za pośrednictwem sklepów internetowych, ale coraz częściej w ten sposób można płacić za zakupy analogowe. Rozwiązanie w zawrotnym tempie zyskuje zwolenników wśród Polaków, dlatego też zanosi się na wysyp nowych dostawców.

Debiuty na rynku płatności odroczonych. Kto i kiedy umożliwi Polakom zakupy na kreskę?

Według nieoficjalnych informacji, do których dotarł money.pl w ciągu najbliższego miesiąca z kilka banków zacznie testować płatności odroczone we współpracy z Blikiem. To system oparty na jednorazowych kodach, generowanych za pomocą mobilnej aplikacji bankowej (obsługuje go 18 instytucji finansowych). Cieszy się ogromną popularnością - od stycznia do marca tego roku użytkownicy Blika zrealizowali blisko 250 mln transakcji o wartości 32,6 mld zł. Operatorem Blika jest Polski Standard Płatności (PSP), czyli firma należąca do niektórych banków (Aliora, Millennium, Santandera, ING, mBanku, PKO BP) oraz Mastercarda, a inicjatorem tego rozwiązania - Zbigniew Jagiełło, były, wieloletni prezes PKO BP.