Zdumiewająca obniżka stóp. Jak zmienią się raty kredytów?

Raty kredytów konsumenckich spadną

Obniżenie stopy referencyjnej do 6,00 proc. oznacza, że maksymalne oprocentowanie kredytu konsumenckiego nie może być wyższe niż 19 proc. w skali roku . Kredytobiorcy, którzy spłacają kredyty gotówkowe, samochodowe, czy zadłużenie na kartach kredytowych mogą spodziewać się więc obniżenia odsetek od swoich zobowiązań finansowych.

Wzrasta popyt na kredyty hipoteczne

Na początku stycznia 2023 r. trzymiesięczny WIBOR wynosił 6,99 proc., a sześciomiesięczny – 7,11 proc. Obecnie jego wysokość to odpowiednio 6,64 proc. i 6,45 proc. Oznacza to, że od początku roku, w oczekiwaniu na obniżkę stóp procentowych, wysokość wskaźnika trzymiesięcznego spadła o 0,35 proc., a sześciomiesięcznego – o 0,66 proc.

Jeśli założymy, że trzymiesięczny WIBOR obniży się o 0,75 proc. (tj. do poziomu 5,89 proc.), to – w zależności od kwoty kredytu – miesięczna rata kredytu hipotecznego zmniejszy się od 53 zł do 533 zł.