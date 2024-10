Zwrot na rynku mieszkań. "Historycznie rekordowa wysokość"

Wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe we wrześniu spadła o 16,9 proc. rok do roku - podał BIK w komunikacie. We wrześniu liczba wniosków o kredyt mieszkaniowy spadła o 22 proc. w porównaniu do 2023 r. Wrosła za to średnia kwota wnioskowanego kredytu do historycznie rekordowej wartości 444,74 tys. zł.