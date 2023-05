14. emerytura będzie na stałe. Coraz bliżej przyjęcia ustawy

Ile wynosi 14. emerytura

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed tłumaczył, że "czternastki" będą wypłacane tylko gorzej sytuowanym emerytom - tak samo, jak ma to miejsce obecnie. 14. emerytura będzie wynosiła tyle, co emerytura minimalna w danym roku. Taką kwotę będą dostawać ci seniorzy, których emerytura lub renta nie przekracza 2,9 tys. zł. Jeśli mają wyższe świadczenie, ich "czternastka" będzie obniżona w myśl zasady "złotówka za złotówkę".

Prawo do "czternastki" mają osoby uprawnione do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolnicy , służby mundurowe, świadczeniobiorcy pobierający: emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Każda waloryzacja pomniejszy "czternastkę"

"Fakt" ostrzegał niedawno, że w przepisach czai się pułapka. "O ile sama czternastka będzie co roku waloryzowana, o tyle limit emerytury lub renty uprawniający do otrzymania tego świadczenia w pełnej wysokości – już nie. W projekcie ustawy 'na sztywno' wpisano próg 2900 zł. I to nie jest przeoczenie, resort rodziny ma świadomość, że przez to seniorzy po każdej waloryzacji będą tracić" - czytamy w dzienniku.