70 seniorów na każdą setkę pracujących. Tak wygląda przyszłość Polski

A do tego gigantyczne kolejki do przychodni, lekarzy i szpitali. Bo chętnych będzie więcej niż służba zdrowia może obsłużyć. To nierealne? Wręcz przeciwnie. Jak wynika z danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Polska przyszłości to Polska starszych ludzi.