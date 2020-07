Andrzej Duda na emeryturze? Prezydent mógłby już teraz otrzymywać 10 tys. zł

Prezydent RP Andrzej Duda będzie walczył w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim. Gdyby jednak zrezygnował z udziału w wyborach i przeszedł na emeryturę, to mógłby liczyć na pokaźną kwotę wypłacaną dożywotnio.

Co ważne, świadczenie prezydenta-emeryta wyliczane jest zależnie od kwoty bazowej, która w tym roku wzrosła do ponad 2 tys. złotych. Oznaczałoby to, że Andrzej Duda otrzymywałby więcej od swoich poprzedników.