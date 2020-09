Cios w emerytów. Wielu straci pieniądze

Rząd PiS chce łatać dziurę budżetową oskładkowaniem umów zleceń. Z danych ZUS wynika, że aż 750 tys. polskich emerytów dorabia do niskich emerytur. Jak czytamy w "Wyborczej", dzięki oskładkowaniu umów PiS chce zyskać aż 2,5 miliarda złotych, a zmiany proponowane przez resort pracy mają wejść w życie już w 2021 r.

- Nie jest to odpowiedni moment na tego typu zmiany. W sytuacji, kiedy rynek pracy nie jest już rynkiem pracownika, nie powinno się zmniejszać zleceniobiorcom wynagrodzenia. Tego rodzaju zmiana sprawi, że otrzymają oni niższe wynagrodzenie - wyjaśnia w rozmowie z Superbiz.pl Sobolewski.

Obejrzyj: Oskładkowanie umów zleceń. "To nie jest dobry moment"

Dodaje jednak, że do takiej zmiany na rynku pracy potrzeba więcej czasu. - Jeżeli pełne ozusowanie zleceń weszłoby w życie od 1 stycznia 2022 roku, to zarówno pracownicy jak i pracodawcy mogliby się do niej lepiej przygotować - twierdzi ekspert.