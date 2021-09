Czternasta emerytura. "Emeryci, którzy dostają 5 tys. zł i więcej, mogą liczyć tylko dla kilka złotych"

- Czternasta emerytura to świadczenie jednorazowe, rząd to stale powtarza, żeby nikt nie myślał, że ten bonus za rok się powtórzy - powiedział w programie "Money. To się liczy" Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego. – To świadczenie podobne do trzynastej emerytury, a więc wysokość emerytury minimalnej, jednak tu jest kryterium dochodowe. Czternastkę dostaną emeryci do progu 2,9 tys. zł brutto, powyżej tej kwoty obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Osoby pobierające emerytury powyżej 5 tys. zł, będą mogli liczyć na kilka zł lub tylko kilka groszy. Zatem będziemy mieli do czynienia z takimi groszowymi czternastkami. Wniosków składać nie trzeba, warunek jest jeden: aby otrzymać świadczenie, trzeba być emerytem na dzień 31 października.