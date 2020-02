Czternasta emerytura. Rząd przyjął projekt ustawy

oprac. Tomasz Sąsiada 1 godzinę temu (aktualizacja 1 godzinę temu )

Czternasta emerytura. Rząd przyjął projekt ustawy

Dodatkowa "czternastka" ma popłynąć do seniorów pod koniec 2021 roku. Najbardziej skorzystają najubożsi emeryci. Do tych dobrze sytuowanych popłynie mniej. O tym, że rząd przyjął projekt, poinformowała we wtorek minister rodziny Marlena Maląg.