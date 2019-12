Deficyt budżetowy ZUS będzie rósł w lawinowym tempie. W 2024 może wynieść 75 mld zł

W przygotowanych prognozie finansowej FUS na lata 2020-2024 ZUS założył trzy warianty: optymistyczny, pesymistyczny i pośredni. W tym pierwszym deficyt spadnie: z 39,4 mld złotych w 2020 roku do 38,3 mld złotych do 2024 roku. Wariant optymistyczny jednak zakłada, że gospodarka będzie nadal w dobrym stanie, a stopa bezrobocia będzie wciąż spadać (z 5,45 proc. w 2019 roku do 4 proc. w 2024 roku).

Niepokojący jest natomiast wariant pesymistyczny. Zakłada on zastój gospodarczy, a także wzrost bezrobocia (do 5,9 proc. w 2024 roku). Co ważne, deficyt budżetowy FUS zwiększy się o ponad 20 mld złotych - z 54,2 mld złotych w 2020 roku do 74,5 mld złotych. Dla porównania: roczny koszt obsługi programu 500+ wynosi ok. 40 mld złotych.