Rośnie liczba pracujących emerytów. Najwięcej jest ich w mazowieckim i śląskim

Według danych ZUS w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy br. liczba pracujących emerytów wzrosła o około 18 tysięcy, do przeszło 765 tysięcy. Natomiast niespełna 4 lata temu takich osób było ponad 575 tysięcy. Część rodaków decyduje się dorabiać do głodowych emerytur. Inni chcą pozostać aktywni zawodowo.

W sierpniu br. liczba pracujących emerytów wyniosła 765,3 tys. To więcej niż w grudniu 2018 roku, kiedy grupa ta liczyła 747,2 tys. Natomiast we wcześniejszych latach sytuacja w tym ostatnim miesiącu wyglądała następująco – 689,4 tys. w 2017 roku, 595,9 tys. w 2016 i 575,4 tys. w 2015 roku.

- Najbardziej pożądanym stanem z punktu widzenia produktywności gospodarki i standardu życia obywateli jest opóźnianie przejścia na emeryturę. W Polsce wskaźnik zatrudnienia osób do 60. roku życia nie odbiega znacząco od tego, co jest np. w Niemczech. Natomiast po sześćdziesiątce aktywność zawodowa jest słaba, choć pracuje ponad 700 tys. emerytów. U nas jest bardzo nisko ustawiony wiek emerytalny, nie podnosiliśmy go przez 80 lat, choć w tym czasie życie wydłużyło się w naszym kraju o ponad 15 lat. A otrzymywanie świadczenia osłabia motywację do pracy – mówi Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.