Dodatek dla działaczy opozycji antykomunistycznej. Jednorazowo dostaną 3 tys. zł

Do dawnych opozycjonistów i osób represjonowanych w czasach PRL popłynąć ma jednorazowy dodatek w wysokości 3 tys. zł. Zgodnie z przyjętymi przez Sejm poprawkami Senatu, przyznane świadczenie pieniężne nie wliczy się do dochodu dla osób pobierających świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.