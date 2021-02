Emerytury mundurowych. Funkcjonariusze doliczą staż cywilny do wysługi emerytalnej

Jeszcze w tym kwartale mają zakończyć się prace nad projektem korzystnych dla mundurowych zmian emerytalnych. Obejmą one funkcjonariuszy, którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., ale przed 1 października 2003 r. W rezultacie zmian będą mogli doliczyć do wysługi emerytalnej staż cywilny – informuje "Rzeczpospolita".