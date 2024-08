Emerytury stażowe utknęły. Nie ma w koalicji porozumienia

Obecnie nie ma w rządzącej koalicji porozumienia co do przyjęcia emerytur stażowych - informuje w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna". Dodaje, że w planach jest za to kwestia finansowania przez ZUS zasiłków chorobowych od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego – po zreformowaniu kontroli zwolnień.