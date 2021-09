Groszowe emerytury do likwidacji. Rekordzista pobiera kilka groszy miesięcznie

- Zlikwidowanie emerytur groszowych to zadanie dla rządu i parlamentu – tak temat komentowała prezes ZUS Gertruda Uścińska na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Wyjaśniła przy okazji, że to reforma emerytalna z 1999 roku wprowadziła zasadę, na bazie któej wystarczyła jedna opłacona składka, by uzyskać prawo do emerytury.