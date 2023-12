Ile wynoszą emerytury księży? Rekordzista otrzymuje więcej niż były papież

Ile wynoszą emerytury księży? Nawet 23 tys. zł

Emerytura należy się każdemu księdzu, który ukończył 65 lat. Świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Po ukończeniu 75 roku życia duchowni mają prawo do emerytury z Funduszu Kościelnego. Zdarza się jednak, że księża mają prawa do innych świadczeń. Wtedy na ich konta trafiają wyjątkowo duże sumy.

Przykład to emerytura, którą otrzymuje arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Jak informuje "Fakt" jej wysokość to 23 tys. zł. Na wysokość świadczenia składa się emerytura kościelna (ok. 5 tys. zł) i generalska (ok. 18 tys. zł). Łącznie daje to ok. 23 tys. zł brutto. Dodatkowo diecezja pokrywa koszty związane z mieszkaniem i wyżywieniem duchownego.