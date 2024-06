Libertariański prezydent zrzekł się emerytury. Podjął też niepopularną decyzję

Izba Deputowanych, niższa izba argentyńskiego parlamentu, przyjęła w środę projekt ustawy nowelizującej system naliczania emerytur. Przewidziano między innymi podniesienie świadczeń o dodatkowe 8,1 proc ., aby wyrównać straty siły nabywczej związane z polityką zaciskania pasa w pierwszym kwartale roku. Projekt ustawy trafi teraz do Senatu.

Milei zrzeknie się emerytury

Milei poinformuje Państwowy Urząd Ubezpieczeń Społecznych (ANSES) o swojej decyzji, aby nie korzystać z przysługującego mu prawa do emerytury prezydenckiej – zaznaczono w komunikacie.

Od swojego zaprzysiężenia w grudniu ub.r. Milei prowadzi politykę drastycznych cięć wydatków budżetowych, dążąc do likwidacji deficytu i opanowania inflacji. W pierwszych miesiącach roku kraj wypracował nadwyżkę budżetową, co odbyło się jednak między innymi kosztem obniżenia realnych emerytur i zwolnień tysięcy pracowników w sektorze publicznym.

Emeryci w "terapii szokowej"

Emeryci to jedna z grup, które najbardziej odczuwają skutki gospodarczej "terapii szokowej" libertariańskiego prezydenta. Według niektórych szacunków wskaźnik ubóstwa w argentyńskim społeczeństwie wzrósł w ostatnich miesiącach do 55 proc. Dziennik "El Cronista" przypomina w tym kontekście, że od grudnia 2023 roku do lutego 2024 roku, choć ceny wzrosły w tym okresie o 60 proc., emerytury nie zostały podniesione.