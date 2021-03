Likwidacja OFE. Co dalej - ZUS czy IKE? "Trudna decyzja"

1 czerwca zniknie OFE. Polacy będą mogli przekazać środki na Indywidualne Konta Emerytalne lub do ZUS. Przeniesienie do IKE będzie wiązało się zapłaceniem 15-proc. opłaty przekształceniowej. - To trudna decyzja. Wprowadzenie opłaty to skok na kasę. To jest, jak mówi opozycja, forma haraczu. Widać, że państwo myśli o tym, co jest tu i teraz, a nie o przyszłości Polaków – mówił w programie "Money. To się liczy" ekspert Instytutu Emerytalnego Oskar Sobolewski. Dodajmy, że środki w IKE będą inwestowanie na rynku kapitałowym, a także będą dziedziczone. W przypadku ZUS środki nie będą dziedziczone. Aby przenieść tam pieniądze, trzeba będzie wypełnić specjalny wniosek.