Likwidacja OFE. Projekt trafił do Komitetu Stałego Rady Ministrów

Organ pomocniczy rządu - Komitet Stały Rady Ministrów zajmuje się projektem ustawy dotyczącej likwidacji OFE. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poinformowało, że w wyniku konsultacji, oprócz poprawek redakcyjno-legislacyjnych, wprowadzono kilka zmian. Jedną z ważniejszych jest korekta zapisu dotycząca sposobu wyliczania minimalnej emerytury.

- Po konsultacjach zdecydowano, że pozostanie on taki jak obecnie, czyli jeśli na koncie ZUS nie będzie wystarczających środków, by wypłacić minimalną emeryturę, to różnica zostanie pokryta ze środków budżetu państwa, a nie - jak przewidywał projekt przed konsultacjami - ze środków przeniesionych z OFE na Indywidualne Konta Emerytalne - powiedział PAP rzecznik prasowy resortu Stanisław Krakowski.

Środki z otwartych funduszy emerytalnych będą przeniesione na indywidualne konta emerytalne. Projekt zakłada, że pieniądze, które do tej pory były środkami publicznymi, staną się prywatnymi. W konsekwencji oznacza to, że 15,7 mln członków OFE będzie musiało zdecydować, czy zgromadzone przez nich środki trafią na konta ZUS, czy na Indywidualne Konta Emerytalne.

W OFE są obecnie nieco ponad 162 mld zł, z kolei średnie saldo na jednego uczestnika programu sięga 10 tys. zł. Zgodnie z projektem, pieniędzy które z OFE trafią do ZUS, nie będzie można wypłacić jednorazowo w całości ani dziedziczyć - zostaną one zaliczone na poczet emerytury. Natomiast te, które zostaną przeniesione do IKE, będzie można wypłacić po osiągnięciu wieku emerytalnego - w jednej transzy lub w ratach. Będą też dziedziczone.

Chętni na przeniesienie środków do ZUS, będą musieli to zadeklarować. Nic nie będą musiały robić osoby, które zdecydują się na IKE - operacja zostanie przeprowadzona z autmoatu. Jeśli zdecydujemy, by pieniądze trafiły do IKE, będzie konieczność zapłacenia podatku nazwanego "opłatą przekształceniową”. Rozłożony zostanie na dwie raty: 7,5 proc. wartości w pierwszym roku i 7,5 proc. w następnym, które zostaną przekazane na FUS. Pieniądze, które trafią do ZUS, nie będą uszczuplane.

