Likwidacja OFE. Rząd potrąci nam 15 proc. pieniędzy z kont

IKE czy ZUS? W przypadku tej pierwszej opcji 15 proc. pieniędzy z OFE trafi na konto państwa. - Ten wybór jest nieuczciwy. Rząd oszukuje społeczeństwo - mówił w programie "Money. To się liczy" dr Sławomir Dudek, główny ekonomista FOR. Tak komentował ustalenie opłaty na poziomie 15 proc. - Być może to jest średni podatek płacony przez emeryta. Ale średni emeryt nie istnieje. Mamy emerytów, którzy płacą 16 proc., ale też takich, którzy płacą 10, 11 procent. Jest spora grupa emerytów, która płaci mniej. A ten system nie może być średnio uczciwy czy średnio sprawiedliwy. On musi być sprawiedliwy dla każdego pojedynczego emeryta. Potencjalni emeryci stracą na tym rozwiązaniu. To, że 15 proc. to jest minimalna stawka, to jest kłamstwo - przekonywał.