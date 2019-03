Mama 4+ z wnioskami złożonymi przez połowę uprawnionych. Wśród nich 72 mężczyzn

– Zachęcam wszystkich, którzy mają w swoim otoczeniu osoby z prawem do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, by informowały je o możliwości złożenia wniosku. To bardzo ważne, by te osoby, często w podeszłym wieku, wiedziały o takim programie i wsparciu Mama 4+ – apelowała minister Elżbieta Rafalska.