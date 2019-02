Emerytura z programu Mama4+. Senat poparł ustawę

Emerytura będzie wypłacana po ukończeniu 60 lat. Pieniądze z programu będą dla tych osób, które nie pracują i nie mają niezbędnych środków do życia lub mają prawo do emerytury, ale jest ona niższa niż minimalna. Po marcowej waloryzacji minimalna emerytura będzie wynosiła 1100 zł brutto.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że świadczenia z programu Mama 4 Plus trafią co najmniej do 85 tys. kobiet. - Ta ustawa ma naprawić wielką niesprawiedliwość w stosunku do mam nie pracujących zawodowo. Pamiętajmy, że ta praca w domu, z dziećmi, stanowi około 30 proc. naszego PKB - mówił w Senacie senator Konstanty Radziwiłł.- Te mamy dostaną choć cząstkę rekompensaty, cząstkę sprawiedliwości - dodał.