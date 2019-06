emerytury oprac. M. Łukasik 1 godzinę temu

Miliony na koncie Anny Anders. Minister z rządu PiS bierze 20 tys. zł emerytury

Najgorzej opłacani emeryci w Polsce dostają co miesiąc kilka groszy na konto. Co innego minister Anna Anders. Polityk z rządu PiS dostaje co miesiąc po mężu kilkadziesiąt tysięcy złotych świadczenia – pisze dzisiejszy "Super Express".

