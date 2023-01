Miniony rok był dla ZUS-u rekordowy. Jednak nadchodzący rzuci spore wyzwanie

mysz18 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Gdyby nie okradanie ludzi pracujących z ich składek na rozdawnictwo i promowania ,że nie pracujesz ,a i tak mieć będziesz,to problemu by nie było.Ten wyż demograficzny zaczynał pracę mając niekiedy 17 lat życia i od 35 do 45 lat przepracowane,gdzie rodziły się dzieci ,a na życie trzeba było zarobić samemu. Rozpasane rozdawnictwo,gdzie zaczyna się lepiej żyć,gdy się nie pracuje ,a okradany jest pracujący,to nikt tego koryta nie zapełni. Tymi ustawami rozdawniczymi doprowadzą do tego,że pracujący 40 lat człowiek, lub obecnie tyrający po pracy będzie w śmietniku grzebać. Czy rząd dla utrzymania swojego koryta dąży właśnie do tego??? Jak widać ,to chyba tak. Ludzi pracy nie szanowało się i nie szanuje,a rozdawnicze ryby zaczynają cuchnąć coraz bardziej.