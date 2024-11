Emerytura w euro. Nowe świadczenie od roku w Polsce. Są pierwsze wyniki

Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE) to dobrowolna forma zabezpieczenia emerytalnego , której celem jest zapewnienie dodatkowego dochodu na starość, obok emerytury państwowej. Podobnie jak IKE, OIPE daje szansę na inwestowanie bez tzw. podatku Belki.

Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny to rozwiązanie przyjęte przez organy Unii Europejskiej w reakcji na negatywne trendy demograficzne. Produkt ma odpowiadać na potrzebę mobilności obywateli i ułatwić możliwość oszczędzania niezależnie od państwa, w którym się przebywa na różnych etapach kariery zawodowej.

OIPE opiera się na założeniu, że ponad 11 mln obywateli Unii w wieku produkcyjnym (od 20 do 64 lat) mieszka w państwie członkowskim innym niż państwo ich obywatelstwa , a 1,3 mln obywateli Unii pracuje w państwie członkowskim innym niż ich państwo ich zamieszkania . OIPE wprowadzony został m.in. w celu zwiększenia liczby osób oszczędzających w indywidualnych produktach emerytalnych, a zwłaszcza tych, które nie mogły do tej pory skorzystać z adekwatnego rozwiązania.

Dwa warianty emerytury europejskiej. Doskonałe wyniki

- Na podstawie historycznych stóp zwrotu zakładamy jednak, że średni długoterminowy zysk z portfela 100/0 w Europejskiej Emeryturze będzie wynosił około 9 proc. rocznie, co wciąż stanowi wynik znacznie powyżej średniego poziomu inflacji. Ta bowiem w ciągu ostatnich 20 lat wynosiła średniorocznie mniej niż 3,5 proc. Nawiązuję do inflacji, bo Unia Europejska, wymyślając OIPE, dała mu za cel właśnie długoterminowe bicie inflacji, czyli co najmniej utrzymanie realnej wartości naszych pieniędzy - dodał.