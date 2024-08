Nowe zasady obliczania płacy minimalnej. Ministerstwo wskazuje termin

Pan Demos 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Trzeba przyznać, że utrzymywanie stałej relacji wysokości najniższego wynagrodzenia do wysokości przeciętnego zachowuje realną wartość tego pierwszego. Trzeba tylko uważać, żeby ta relacja nadmiernie nie rosła, bo po pierwsze spowoduje brak możliwości prawidłowej wyceny pracy (każda praca ma swoją wartość) a po drugie doprowadzi do spłaszczenia wynagrodzeń ( w pesymistycznym wariancie wszyscy będą pracowali za "minimalne" wynagrodzenie (czym to pachnie ?). Zupełnie inaczej dzieje się ze świadczeniami tych, którzy skończyli swoją aktywność zawodową. Ich świadczenia z roku na rok mają inną relację do wysokości przeciętnego wynagrodzenia - niestety wskaźnik tej relacji maleje a nie rośnie a to oznacza, że pomimo waloryzacji emerytury tracą realną wartość. Żeby nie rozwijać już dalej tego tematu, powiem tylko tyle, że w tym temacie pachnie podobnie, a czym... ?