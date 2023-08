PiS gra na populistycznej nucie. Ekspert: tracą przede wszystkim kobiety

Powinniśmy dążyć do wyrównania i podwyższenia wieku emerytalnego, to ważne przede wszystkim z perspektywy kobiet, których emerytury są średnio niższe od świadczeń mężczyzn o ponad 1300 zł - mówi money.pl Oskar Sobolewski, ekspert rynku emerytalnego. Jego zdaniem drugie pytanie w referendum PiS to populizm.