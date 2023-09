PiS zapowiada wcześniejsze emerytury. Ekspert: prędzej skorzysta dyrektor niż jego pracownik

prawdziwa kat... 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

KACZYŃSKI TYLKO UMIE KŁAMAĆ, UBLIŻAĆ , OBRAŻAĆ 75% POLAKÓW KTÓRZY NIE TOLERUJĄ PiS-u ZE WZGLĘDU NA ICH OSZUSTWA!!!!! A ICH PROGRAM TO DOJŚCIE DO 100% DYKTATURY, BO 50% JUŻ JEST!!! OPANOWALI I OKRADAJ SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA, PROKURATURĘ, SĄDY POLICJĘ, (która zamiast bronić obywateli to broni i ochrania rząd PiS-u)!!!! WOJSKO URZĘDY PAŃSTWOWE !! NAWET BANK PKO I INNE BANKI PROWADZĄ IM KAMPANIE REFERENDALNĄ !!TO JEST HORROR, KONIEC DEMOKRACJI!! WYBORCY PiS-u ODUDŻCIE SIĘ!!!