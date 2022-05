Premier ma dobrą wiadomość dla emerytów. Rząd zajmie się ważną dla nich ustawą

"Na weekend mam dla wszystkich polskich emerytów świetną wiadomość. Już w przyszłym tygodniu rząd zajmie się ustawą o 14 emeryturze. "Spełniamy obietnice i wspieramy polskie rodziny!" - czytamy we wpisie premiera Mateusza Morawieckiego na Facebooku.

Czternasta emerytura. Rząd zajmie się ustawą

Jeżeli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł, świadczenie nie będzie przyznawane. W projekcie ustawy zaproponowano bowiem, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł.

Czternasta emerytura ma przysługiwać osobom, które nie miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 31 lipca 2022 r. oraz wysokość tego świadczenia nie przekracza kwoty 4188,44 zł.

Rząd zaproponował, by "czternastka" została wypłacona z urzędu wraz ze świadczeniem przypadającym w sierpniu 2022 r., "z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 r."