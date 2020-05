Rachunek od państwa. Zobacz, ile płacisz na emerytury, służbę zdrowia, edukację

Forum opublikowało zestawienie ubiegłorocznych wydatków publicznych w przeliczeniu na przeciętnego stałego mieszkańca Polski, niezależnie od wieku.

Wydatki na wojsko, policję, sądy i administrację wyniosły w przeliczeniu na przeciętnego mieszkańca Polski 3087 zł. Emerytury i renty, jak co roku, były największą kategorią wydatków publicznych. Przeciętny mieszkaniec Polski wydał na nie 7379 zł. To prawie tyle, co trzy kolejne duże kategorie wydatków łącznie: edukacja i nauka (2824 zł), służba zdrowia (2729 zł) i pomoc społeczna (2312 zł). Odsetki od długu publicznego kosztowały każdego z nas 827 zł.

(Forum Obywatelskiego Rozwoju) (Fot: FOR)

Rodzina 500+ to w 2019 r. koszt 814 zł na osobę, drogi krajowe to 603 zł, a samorządowe 664 zł, kolej i tory to 415 zł. Szczegółowe dane z rachunku można znaleźć tutaj.

2019 był trzecim rokiem z rzędu, kiedy wydatki państwa rosły szybciej niż gospodarka, zauważa FOR. Wcześniej przez 6 lat po globalnym kryzysie finansowym, wydatki państwa rosły wolniej od gospodarki, bo ówczesny szybki wzrost zadłużenia zmusiły polityków do wyhamowania wzrostu wydatków. Tę rolę spełniała Stabilizująca Reguła Wydatkowa.

"W tym roku ze względu na pandemię, ponownie doświadczymy dużego wzrostu zadłużenia. Wydatki na szeroko rozumiane zdrowie publiczne i minimalizację negatywnych skutków zamknięcia gospodarki w tym roku wzrosną, a jednocześnie wpływy podatkowe spadną wraz z zamknięciem gospodarki, samoograniczeniem konsumentów w niepewnych czasach i utratą dochodów przez wielu z nich" - czytamy w komentarzu FOR.

W 2019 roku "Rachunek od państwa" wyniósł 25 176 zł na przeciętnego mieszkańca Polski i był o 1994 zł wyższy niż rok wcześniej. Kiedy FOR w 2011 roku przygotowywał pierwszą edycję "Rachunku od państwa", wydatki publiczne w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły 18 018 zł.

"Rachunek od państwa" przedstawia wydatki państwa w przeliczeniu na przeciętnego mieszkańca Polski celowo w bardzo dużym uproszczeniu. Ilość płaconych przez konkretną osobę podatków i składek zależy od tego, ile ona zarabia i co kupuje. FOR zastrzega, że wydatki państwa to nie tylko wydatki budżetu państwa, ale także samorządów, NFZ, FUS zarządzanego przez ZUS, KRUS i wielu innych podmiotów. Ze względu na niemożność pozyskania danych dla wszystkich 61 tys. podmiotów oraz skorygowania przepływów między nimi "Rachunek od Państwa" zawiera pozycję bilansującą "Inne".

