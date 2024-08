Ruszyły wypłaty z ZUS. Setki tysięcy osoby otrzymały "czternastkę"

Czternasta emerytura jest wypłacana z urzędu. To oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków. Osoby uprawnione otrzymają ją wraz z emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym za wrzesień .

Jak informował w tym tygodniu rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, w związku z tym, że najbliższy termin płatności wypada 1 września, czyli w niedzielę, to pierwsza transza czternastych emerytur zostanie wypłacona 30 sierpnia . Czyli dzisiaj.

Co, jeśli ktoś otrzymuje co miesiąc świadczenie główne w przedziale między a 2900 zł a 4630,96 zł brutto? "Czternastka" w takiej sytuacji zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Jak to wygląda w praktyce?