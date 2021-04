Rząd potrąci nawet 15 tys. zł. Skutki likwidacji OFE

Do OFE jest zapisanych niemal 15,5 miliona ludzi, którzy mają w funduszach 157 mld zł. Średni stan konta w OFE to 10 tys. zł. Jeśli po likwidacji OFE zdecydujemy o przekazaniu tych pieniędzy do IKE, rząd ściągnie 15-proc. opłatę. Wyniesie więc średnio 1,5 tys. zł. W praktyce natomiast niektórzy stracą znacznie większą kwotę. - Klasa średnia, eksperci, informatycy, inżynierowie pomiędzy 40. a 50. rokiem życia, którzy od początku OFE odkładali tam pieniądze, mogą mieć na koncie od 50 do 100 tysięcy złotych. Taka osoba zapłaci od 7 do 15 tysięcy opłaty - podkreślał w programie "Money. To się liczy" dr Sławomir Dudek, główny ekonomista FOR.