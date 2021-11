Szalejące ceny uderzają w portfele emerytów. Sprawdziliśmy, o ile więcej wydają

takie to chor... 18 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Inflację rozdmuchał PiS jak pożar, i nie wróci szybko w pobliże takiej jak była wcześniej. Tymczasem ta inflacja zżera nie tylko bieżące dochody, ale i wcześniejsze bo oszczędności wyparowują. Te oszczędności które np. emeryci odkładali na starość. Więc rząd, próbuje wybranej części społeczeństwa (zwykle tej która żyje z podatków innych) pokryć fragmenty pędzącej inflacji, ale robi to albo zabierając pieniądze innym podwyżkami podatków (a więc i samym emerytom) znów pompując inflację, albo drukując pusty pieniądz (znów inflacja), albo pożyczając (jak 14-nastą emeryturę pokryto 100% nowym zadłużeniem państwa, przepuszonym przez BGK) znów generując inflację bo pożyczone pieniądze wpuszcza na rynek gdzie podaż nie rośnie, a ta kasa generuje popyt. Czyli dolewa benzyny do już szalejącej inflacji, byle tylko przetrwać do przyśpieszonych wyborów. . . . . . . o skali korupcji i nepotyzmu, które znów generują inflację, bo np. za remont prywatnego dworku Obajtka robiony przez Orlen albo pensje jego żonki w spółkach orlenu płacimy my na stacjach paliw. A takich Obajtków w PiS podpiętych z całym rodzinami pod państwowe są dziesiątki tysięcy. Stąd ceny paliwa, prądu, tego co przelatuje przez państwowe spółki lecą w kosmos. . . . . . . do tego gigantyczne marnotrastwo kasy z którym PiS się nie liczy, można wymieniać z długiej listy np. a) ponad 2 mld na przekop Mierzei (miał kosztować 0,8 mld, ekonomiczny bezsens) b) 1,5 mld na budowanie i rozwalanie wież do elektrowni węglowej w Ostrołęce c) 0,5 mln kar za Turów, na życzenie PiS, co daje prawie 0,2 mld rocznie, a kar jest coraz więcej przez Pisowskie rozwalanie sądów d) wywalanie fachowców i wsadzanie swoich ziomków, co generuje koszty jak np. budowa nowego bloku w Turowie kosztowała po takim zabiegu 0,5 mld więcej e) setki milionów sprzeniewierzone z okazji różnych zakupów "covid" jak respiratory czy maseczki f) zapowiadane setki milionów na różne wojskowe zabawki kupowane bez przetargów i zasad g) wielkie dotacje do firm partyjnych bonzów (brat Szumowskiego 200 mln, firmy obajtkowe 90 mln...). . . . . . . . . i to wszystko też pompuje inflację