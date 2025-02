Tyle zostanie z podwyżek emerytur. Są wyliczenia

Wszyscy wiedzą, że Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa. To jest kapitał wypracowany podczas ośmioletnich rządów tej formacji. Jeśli coś jest obiecane, to można mieć pewność, że będzie dotrzymane. Takie jest powszechne odczucie. Jednym z najważniejszych, coraz bardziej nabrzmiewających problemów jest postępujące ubożenie społeczeństwa. Obecny rząd chwali się, że nie podniósł podatków jednak pauperyzacja postępuje. Jest to spowodowane brakiem waloryzacji kwoty wolnej od podatku i kwot, od których uzależnione są progi podatkowe. Emeryci i inne osoby o niskich zarobkach, których dochody dotychczas mieściły się w kwocie wolnej od podatku 30 tys. zł. po ostatniej waloryzacji przekroczą miesięczne wynagrodzenie 2500 zł i część waloryzacji skonsumuje państwo. Tym samym rzeczywista wysokość waloryzacji jest o wiele niższa. Podobnie wygląda sytuacja osób aktywnych zawodowo, które żeby na przykład utrzymać uczące się, studiujące dzieci, biorą godziny nadliczbowe lub pracują po godzinach w innych zakładach pracy. Niestety, coraz częściej wpadają w drugi próg podatkowy bo ich dochody przekraczają 120 tys. zł. i płacą 32% podatku. To powoduje, że z jednej strony ci, którzy mogą, przechodzą do szarej strefy, inni rezygnują z dodatkowej aktywności zawodowej. Tysiące Polaków czekają na ciągle niespełnioną obietnicę koalicji 13 grudnia, podwyższającą kwotę wolną od podatku do 60 tys. zł. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość, zapowie że spełni niedotrzymaną gwarancję obecnego rządu, wyborcy będą mieli pewność, że tak się stanie. Deklaracja kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego, że wystąpi z inicjatywą ustawodawczą o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku i waloryzacji progów podatkowych, może być kluczem do zwycięstwa na skalę sukcesu Donalda Trampa. Oczywiście, koalicja rządząca, na pewno zapyta skąd wziąć na to pieniądze. Z ponownego uszczelnienia podatku vat i pozbawienia zysku ponownie rozpasanych mafii vatowskich. Ponadto z likwidacji niepotrzebnych, aczkolwiek kosztownych urzędów, na przykład ministerstwa do spraw równości Katarzyny Kotuli. Z inwestycji, które zwiększą dochody budżetu.