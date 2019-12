Tylko co dziesiąty Polak wierzy w godziwą emeryturę z ZUS. Większość wie, że starość będzie biedna

Niewielu oszczędza

Pomimo, że większość osób nie ma zaufania do systemu emerytalnego, to jednak aż 63 proc. ani nie oszczędza, ani nie inwestuje samodzielnie, by mieć wyższą emeryturę. Jedynie 37 proc. dorosłych Polaków podejmuje starania na poczet wyższej emerytury w przyszłości. Niezależnie od sympatii politycznych, poziom świadomości badanych, związanej z koniecznością oszczędzania na emeryturę, pozostawia wiele do życzenia.