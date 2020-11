Waloryzacja emerytur 2021. Gwarancja 50 zł, ale rekordziści zyskają dużo więcej

Waloryzacja emerytur 2021

Powody do zadowolenia mają też rekordziści. Obecnie najwyższa emerytura wypłacana w Polsce wynosi ponad 30 tys. zł . Od marca powinna podskoczyć więc o ponad 1250 zł - do 31,386 zł.

Jeśli rządowe plany się nie zmienią, pójdą w górę również renty. Ta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy będzie na tym samym poziomie co minimalna emerytura. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy ma z kolei wynieść 937,50 zł.

Z czego wynika waloryzacja rent i emerytur?

Co to za dane? Rząd kieruje się wskaźnikiem cen towarów i usług w poprzednim roku kalendarzowym - i zwiększa go o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.