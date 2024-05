Ważne zmiany od 1 czerwca. Dotkną miliony Polaków

Od 1 czerwca będą obowiązywać nowe zasady w stacjach kontroli pojazdów. Nowe przepisy czekają też na klientów banków, które będą musiały sprawdzić numer PESEL klienta przed udzieleniem pożyczki lub podpisaniem umowy kredytowej. Co jeszcze zmieni się od 1 czerwca?

Powszechna waloryzacja emerytur

1 czerwca ZUS rozpocznie coroczną waloryzację kapitału emerytalnego. Ten wzrośnie dla seniorów nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Zmiany dotkną nawet 300 tys. osób.

"Waloryzacja kapitału ZUS przeprowadzana jest co roku 1 czerwca i różni się od marcowej waloryzacji świadczeń. Obejmuje pieniądze zgromadzone przez wszystkich przyszłych emerytów do końca poprzedniego roku. Zmiana nie dotyczy więc tych, którzy już pobierają emerytury" - pisaliśmy na money.pl.

Seniorzy, którzy chcą skorzystać z wyższej waloryzacji, powinni złożyć wniosek najwcześniej w lipcu.

Nowy okres rozliczeniowy 800 plus

Nowy okres rozliczeniowy w programie 800 plus rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 31 maja przyszłego roku. Jeśli rodzice wypełnią wniosek w maju, to przelew z ZUS-u trafi na konto do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec. A jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu, to wypłaty będzie można się spodziewać najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca.

Zasiłek dla bezrobotnych w górę

Od 1 czerwca bezrobotni otrzymają wyższe zasiłki. Podstawowa stawka wzrośnie do kwoty 1512,42 zł netto miesięcznie. Świadczenie zwiększane jest na podstawie średniorocznego wskaźnika inflacji, a ten jest na poziomie 11,4 proc.

Oznacza to, że osoby bezrobotne, które mają staż pracy dłuższy niż pięć lat i krótszy niż 20 lat, otrzymają przez pierwsze 90 dni zasiłek w kwocie 1512,42 zł "na rękę" miesięcznie, zaś osoby ze stażem powyżej 20 lat pracy – 1814,90 zł netto. Natomiast osoby, które nie przepracowały jeszcze pięciu pełnych lat, otrzymają 1209,94 zł netto miesięcznie przez pierwsze 90 dni.

Numer PESEL zastrzeżony

Od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe w Polsce mają obowiązek sprawdzić numer PESEL klienta przed udzieleniem pożyczki lub podpisaniem umowy kredytowej. To oznacza, że jeśli ktoś zastrzeże swój PESEL, przestępcy nie będą mogli, go wykorzystać do zaciągnięcia kredytu czy pożyczki na cudze dane. Instytucja finansowa, która udzieli tego typu kredytu, nie będzie mogła dochodzić z tego tytułu roszczeń wobec ofiary przestępstwa. To czy numer PESEL jest zastrzeżony, będą sprawdzać także notariusze i operatorzy telekomunikacyjni.

– Zachęcamy każdego do zastrzeżenia swojego numeru PESEL, dzięki temu można uniknąć ryzyka i odpowiedzialności w przypadku gdy przestępca posłuży się tożsamością obywatela i zaciągnie na jego dane kredyt lub pożyczkę, ale także gdy będzie próbował wyrobić sobie duplikat jego karty SIM. To zastrzeżenie można w każdego chwili cofnąć. Najłatwiej zrobić to przez aplikację mObywatel, ale można także w serwisie internetowym oraz bezpośrednio w urzędzie gminy – mówi wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski.

Diagnosta nie zabierze dowodu rejestracyjnego

Według przepisów, które wejdą w życie 1 czerwca, diagnosta przeprowadzający kontrolę pojazdy nie zatrzyma dowodu rejestracyjnego. Odpowiednia informacja znajdzie się jednak w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

"Po pozytywnym przejściu badania technicznego, dowód rejestracyjny zostanie zwrócony również wirtualnie. To oznacza, że kierowcy nie będą musieli udawać się do organu rejestrującego po odbiór dokumentu. Jest to kontynuacja praktyki już stosowanej w przypadku zatrzymania dowodu przez organy kontroli ruchu drogowego, takie jak policja czy Straż Graniczna" - podkreśla "Dziennik Gazeta Prawna".

Nowe tablice rejestracyjne

Samochody przeznaczone do zawodów sportowych, które zostaną tymczasowo dopuszczone do ruchu, będą oznakowane specjalnymi tablicami rejestracyjnymi z czerwonymi znakami na żółtym tle.

Wysokość opłaty za dopuszczenie do ruchu wynosić będzie 18,50 zł, a za wydanie tymczasowych tablic rejestracyjnych - 100 zł.

Dorabianie do emerytury

Jest nowy limit dorabiania do wcześniejszej emerytury i renty. Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r. limit przychodu z dorabiania może wynieść do 5703,2 zł miesięcznie - wówczas nie wpłynie on na wysokość wcześniejszej emerytury. W przychodu od 5703,20 zł do 10 591,60 zł ZUS zmniejszy wysokość świadczenia. Powyżej przychodu przekraczającego 10 591,60 zł - wcześniejsza emerytura zostanie zawieszona.

Zasady te dotyczą również osób pobierających rentę wypadkową i z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rentę inwalidy wojskowego bez związku ze służbą, rentę rodzinną.

Kierowca z polskim prawem jazdy

Zgodnie z przepisami, aby otrzymać polskie prawo jazdy, trzeba przebywać w naszym kraju co najmniej przez 185 dni. Sama procedura też trwa - informował w kwietniu "Dziennik Gazeta Prawna".

