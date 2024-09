Ważny dzień dla emerytów. ZUS wypłaca czternastki

Czternasta emerytura jest wypłacana z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać żadnych wniosków. Uprawnieni otrzymają ją wraz z emeryturą, rentą lub z innym świadczeniem długoterminowym. Zostanie przekazana wraz ze świadczeniem przysługującym za wrzesień – podkreślił rzecznik ZUS.

Przekazał, że we wtorek czternaste emerytury otrzyma ponad 970 tys. osób, a łączna kwota wypłaty to przeszło 1,3 mld zł. Razem z wtorkową transzą do 2,8 mln osób trafi ponad 4,1 mld zł