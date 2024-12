Wcześniejsze emerytury nauczycieli. Wiadomo, ile płaci ZUS

Z danych ZUS wynika, że w październiku 2024 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 11,5 tys. osób. Przeciętna wysokość kompensówki wyniosła 4329,61 zł. Miesiąc wcześniej – we wrześniu 2024 r. – pobierało je 11,1 tys. osób, a przeciętna wysokość to 4223,05 zł.

Maleje liczna nauczycieli, którzy wcześniej idą na emeryturę

Liczba nauczycieli pobierających to świadczenie we wrześniu tego roku była niższa niż przed rokiem, dwa i trzy lata temu w tym samym okresie.

Zobacz także: Jego markę znała cała Polska. Zbankrutował "do zera". Teraz wraca. Wojciech Morawski w Biznes Klasie

W październiku 2023 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 12,5 tys. osób, a ich przeciętna wysokość wynosiła 3917,60 zł. We październiku 2022 r. dane te przedstawiały się odpowiednio – 13,1 tys. osób i 3336,65 zł, a w październiku 2021 r. – 13,5 tys. osób i 2930,03 zł.

Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli. Oto warunki

Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, może ono być przyznawane nauczycielom mającym 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej i pracującym na co najmniej jedną drugą etatu. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032, począwszy od 55. roku życia aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. W 2024 r. nauczyciel może ją otrzymać, jeśli ukończy 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).