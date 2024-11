Wcześniejsze emerytury nauczycieli. ZUS pokazał liczby

Z danych ZUS wynika, że we wrześniu 2024 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 11,1 tys. osób. Przeciętna wysokość kompensówki 4223,05 zł. Miesiąc wcześniej - w sierpniu 2024 r. - pobierało je 11,3 tys. osób, a przeciętna wysokość to wynosiła 3977,71 zł zł.

Maleje liczna nauczycieli, którzy wcześniej idą na emeryturę

Liczba nauczycieli pobierających to świadczenie we wrześniu tego roku była niższa niż przed rokiem, dwa i trzy lata temu w tym samym okresie.

We wrześniu 2023 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 11,8 tys. osób, a ich przeciętna wysokość wynosiła 3806,62 zł. We wrześniu 2022 r. dane te przedstawiały się odpowiednio – 12,2 tys. osób i 3193,19 zł, a we wrześniu 2021 r. – 12,9 tys. osób i 2758,07 zł.