Większa kwota dla 100-latków. Świadczenie wzrośnie

Od marca w związku z waloryzacją świadczenie honorowe dla 100-latków będzie wyższe. Od 1 stycznia 2025 roku wysokość świadczenia wynosi 6246,13 zł miesięcznie, natomiast po waloryzacji wzrośnie do kwoty 6589,67 zł.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Młodzi piłkarze zarabiają za dużo. Prezes podał konkretne kwoty

Od kilku dekad świadczenie dla stulatków było wypłacane na zasadzie świadczenia w drodze wyjątku. Dzięki ustawie, która obowiązuje od stycznia 2025 roku, nie ma już wątpliwości, komu i na jakich zasadach świadczenie powinno zostać wypłacone. Zgodnie z szacunkami liczba osób uprawnionych do świadczenia honorowego wzrośnie z ponad 6 tysięcy osób obecnie do niemal 13 tysięcy uprawnionych osób w 2034 roku. Natomiast w 2060 roku może już być około 60 tysięcy osób, które ukończą 100 lat. Dokładna prognoza (dla lat 2025–2034) liczby osób uprawnionych do świadczenia została przedstawiona na poniższym wykresie.

Opracowanie własne na podstawie danych z OSR do projektu ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia

Świadczenie wypłacane z urzędu

Zgodnie z przepisami świadczenie przysługuje niezależnie od prawa do świadczenia emerytalno-rentowego lub do uposażenia wypłacanego sędziom i prokuratorom pozostającym w stanie spoczynku, a także uposażenia rodzinnego. Natomiast w razie zbiegu u jednej osoby prawa do więcej niż jednego świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym, wypłacane jest jedno świadczenie honorowe.

Zgodnie z przepisami świadczenie przysługuje z urzędu, jeżeli: osoba uprawniona ma obywatelstwo polskie,

skończyła 100 lat,

w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym skończyła 100 lat, miała prawo do świadczenia wymienionego w ustawie o świadczeniu honorowym, np. emerytury, renty. W takim przypadku prawo do świadczenia honorowego otrzyma z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosku. Decyzję w tej sprawie osoba uprawniona otrzyma z właściwego organu emerytalnego lub rentowego (ZUS, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wojskowy organ emerytalny, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Biuro Emerytalne Służby Więziennej lub jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości).

Jak wskazuje ZUS, w przypadku osób, które nie mają prawa do świadczenia wymienionego w ustawie o świadczeniu honorowym, np. emerytury, renty, ale mają obywatelstwo polskie, skończyły 100 lat, po ukończeniu 16. roku życia miały ośrodek interesów życiowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 10 lat i złożą wniosek o przyznanie takiego świadczenia, to ZUS przyzna świadczenie honorowe od miesiąca, w którym złożony został wniosek, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym osoba uprawniona skończy 100 lat.

Podwyżka o ponad 300 zł

Świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat życia jest finansowane z budżetu państwa. Wysokość świadczenia honorowego w przepisach została określona w kwocie 6246,13 zł miesięcznie. Od marca wysokość świadczenia honorowego wzrośnie w drodze waloryzacji na zasadach określonych przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2025 roku od dnia 1 marca 2025 roku kwota świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia wynosi 6589,67 zł.

Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.