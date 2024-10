ZUS wprowadza zmiany w emeryturach. Niektórzy emeryci odczują skutki

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na fakt, że wzrastająca liczba emerytów oraz wydłużająca się średnia długość życia powodują coraz większe obciążenie systemu emerytalnego, co wymaga jego dostosowania. Wdrożenie obniżek ma na celu poprawę stabilności finansowej ZUS-u oraz ograniczenie deficytu budżetowego .

Możliwości minimalizacji strat dla emerytów

Pomimo niepokojących informacji o obniżeniu świadczeń, ZUS podkreśla, że istnieją sposoby na zmniejszenie negatywnych skutków tych zmian. Jednym z rozwiązań jest podjęcie dodatkowej pracy przez świadczeniobiorców , co może przyczynić się do zwiększenia ich miesięcznych płac . Według wyliczeń ZUS-u, już rok dodatkowej aktywności zawodowej może skutkować wzrostem emerytury o 10-15 proc. Najbardziej wytrwali emeryci, decydujący się na dłuższy okres pracy, mają szansę nawet na podwojenie swoich świadczeń.

Osoby pobierające wcześniejsze emerytury i decydujące się na dorabianie muszą jednak pamiętać o limitach dochodowych, które ZUS aktualizuje co kwartał. W okresie od 1 września do 30 listopada 2024 roku obowiązują następujące progi: 5626,88 zł brutto oraz 10 449,93 zł brutto. Przekroczenie niższego progu skutkuje stopniowym zmniejszeniem świadczenia, natomiast przekroczenie wyższego progu może prowadzić do zawieszenia wypłaty emerytury.