Doposażenie stanowiska pracy. Kto może ubiegać się o refundację kosztów?

Kto może otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oznacza zakup najpotrzebniejszych urządzeń oraz sprzętu organizujących stanowisko pracy i umożliwiających wykonywanie pracy na danym stanowisku. Za pomoc finansową odpowiada powiatowy urząd pracy. Polega na zwrocie środków wykorzystanych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego.

O refundację mogą ubiegać się: przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą,

niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła,

żłobek lub klub dziecięcy tworzony i prowadzony przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne,

producent rolny (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego),

podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych,

spółdzielnia socjalna.

Refundację otrzyma podmiot, który zatrudni na przystosowanym stanowisku skierowaną osobę bezrobotną w pełnym wymiarze godzin pracy. Może to być także poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby z niepełnosprawnością co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy. Wymagany okres zatrudnienia oraz utrzymania utworzonych stanowisk pracy wynosi co najmniej 24 miesiące.

Kwota dofinansowania

Jeśli zatrudnisz osobę bezrobotną na wyposażonym stanowisku, powiatowy urząd pracy zwróci ci koszty wyposażenia lub doposażenia danego stanowiska w wysokości określonej w umowie, nieprzekraczającej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. O wysokości przeciętnego wynagrodzenia można zapoznać się m.in. na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wewnętrzne regulaminy powiatowych urzędów pracy mogą jednak określać inne maksymalne kwoty refundacji.

Jak uzyskać refundację?

Podmiot, przedsiębiorca, rolnik, przedszkole, żłobek zamierzające doposażyć lub wyposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z urzędu pracy. Aby to zrobić, należy spełnić kilka zasad i przejść procedurę.

Pierwszym krokiem będzie złożenie odpowiedniego wniosku złożonego do właściwego Starosty. Jak wypełnić wniosek o doposażenie stanowiska pracy? Powinien on zawierać oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, liczbę wyposażanych lub doposażanych stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych, kalkulację wydatków na wyposażenie, wnioskowaną kwotę refundacji. Charakter stanowiska przygotowanego dla skierowanej osoby bezrobotnej, wymagane kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie zawodowe itp. Proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji oraz podpis osoby uprawnionej.

Co można zakupić w ramach doposażenia stanowiska pracy? Mogą to być urządzenia, maszyny niezbędne do wykonywania pracy oraz środki potrzebne do zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku. Jeśli urząd stwierdzi niezgodność, podmiot może być zmuszony do zwrotu dofinansowania.

Obowiązkiem składającego wniosek jest nie tylko zatrudnienie na wyposażonym lub doposażonym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej. Zobowiązuje się on również do: złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych na poszczególne pozycje ujęte w specyfikacji do wniosku, a także do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji.

Kiedy nastąpi wypłata refundacji?

Wypłata refundacji jest dokonywana: po przedłożeniu rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego na poszczególne pozycje ujęte w specyfikacji wydatków,

po potwierdzeniu przez urząd pracy utworzenia stanowiska pracy, jego wyposażenia lub doposażenia,

po zatrudnieniu na dofinansowanym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego,

po spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.

Refundacja będzie więc miała miejsce po dokonaniu zakupów sprzętów na dane stanowisko, po odbiorze stanowiska pracy oraz zatrudnieniu wskazanego bezrobotnego.

Na co należy uważać? Kiedy trzeba będzie zwrócić uzyskane środki?

Zanim złożysz wniosek o dotację na doposażenie stanowiska pracy, zapoznaj się z regulaminem w odpowiednim dla ciebie urzędzie pracy. Wewnętrzne regulaminy mogą zawierać dodatkowe warunki do spełnienia i często określają one również maksymalną kwotę refundacji.

Podpisując umowę o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, osoba ta zobowiązuje się m.in. do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku, w pełnym wymiarze czasu pracy, skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy (lub opiekuna osoby niepełnosprawnej, co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, przez okres 24 miesięcy). Utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją. Każde odstępstwo może być uznane za złamanie warunków umowy.

W przypadku niespełnienia warunków zatrudnienia i nieutrzymania stanowiska będzie miał miejsce zwrot otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych lub opiekunów. Ponadto zwrot otrzymanych środków wraz z odsetkami będzie konieczny przy złamaniu jakiegokolwiek innego naruszenia pozostałych warunków zawartej umowy.

Z dokładnymi warunkami umowy o dofinansowanie na doposażenie stanowiska pracy można zapoznać się na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy lub bezpośrednio w wybranej placówce urzędu.

Business fundusze refundacja